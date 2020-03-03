الخطيب رفض طلبه.. كواليس استقالة آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي.. ورئيس القلعة الحمراء يحسم مصير المستشار السعودي

كتب: ضياء السقا

أثار إعلان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، استقالته بشكل مفاجيء من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، حول سر قراره، خاصة أن العلاقة بينه وبين مجلس القلعة الحمراء تحسنت كثيرا في الفترة الأخيرة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: " قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير ... مشجعًا ومحبًا .. حفظ الله مصر وشعبها الطيب ... ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

شلبي يكشف سر قرار آل الشيخ

من جانبه، كشف الإعلامي مدحت شلبي عن سر قرار آل الشيخ، وقال خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، إن سبب الاستقالة يعود إلى رفض مجلس إدارة النادي الأهلي المكافآت التي رصدها المستشار السعودي للاعبين والجهاز الفني للفريق في حالة الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت الماضي.

وأكد شلبي أن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رفض مكافآت آل الشيخ للاعبين والجهاز الفني والإداري، بالإضافة إلى إعلانه تحمل تكاليف طائرة خاصة لسفر اللاعبين وأخرى للجماهير إلى جنوب إفريقيا لمساندة الفريق في مباراة العودة أمام صن داونز يوم السبت المقبل.

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تكليف الخطيب بحسم موقف آل الشيخ

وفي سياق متصل، ذكر موقع "صدى البلد"، أن مجلس إدارة الأهلي كلف محمود الخطيب رئيس النادى بالتعامل مع هذا ملف استقالة آل الشيخ وإدارته بشكل كامل.

ومن المنتظر أن يحسم الخطيب، موقف آل الشيخ سواء بقبول استقالته أو رفضها، بعد عودته من بريتوريا، حيث يترأس بيبو بعثة الأهلى بجنوب إفريقيا فى لقاء العودة أمام صن داونز.

وكان الأهلي قد حقق فوزاً مقنعاً على صن دوانز في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا بهدفين دون رد، وسيلتقيا مجدداً يوم السبت المقبل في مباراة الإياب.

وتقدم تركي باستقالتهفي وقت سابق من الرئاسة الشرفية للأهلي في الـ 18 من مايو عام 2018 إلا أن إدارة النادي الأهلي لم ترد بالاستقالة، قبل أن يعلن مجلس إدارة الأحمر استمراره على في منصبه الشرفي في بداية العام الجاري.