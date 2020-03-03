إرجاء بطولتي غرب آسيا للشباب والناشئين بسبب فيروس كورونا

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قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ارجاء بطولة الشباب الثانية في مدينة العقبة في جنوب الأردن المقررة في 17 اذار/مارس الجاري، وبطولة الناشئين الثامنة في السعودية بين 14 و23 نيسان/ابريل المقبل "حتى اشعار آخر" بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في بيان الثلاثاء ان التأجيل "جاء نظراً للظروف الراهنة والقيود المفروضة على السفر وحفاظاً على سلامة أعضاء وفود المنتخبات والحكام والإداريين والجماهير وجميع من له صلة بالبطولتين".

وكانت بطولة الشباب أسفرت عن توزيع المنتخبات الستة المشاركة على مجموعتين، ضمت الأولى الإمارات، فلسطين والعراق، والثانية البحرين، لبنان والسعودية.

كما كانت اربعة منتخبات أكدت مشاركتها في بطولة الناشئين هي السعودية (المستضيف)، العراق، فلسطين والبحرين.

وكانت الحكومة الأردنية اعلنت الاثنين تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لأردني عاد مؤخرا من إيطاليا.

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وقال وزير الصحة سعد جابر في مؤتمر صحافي ان "الشخص الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا في بداية الثلاثينات من العمر عاد من إيطاليا قبل نحو اسبوعين وحضر مساء أمس للمستشفى بعد ان ظهرت عليه اعراض هذا الفيروس".

واعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية الاربعاء الماضي تعليق رحلاتها الجوية بين عمان وروما بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، بينما قالت انها تعمل على الغاء رحلات الى الشرق الأقصى.

وقررت الحكومة الأردنية الأحد الماضي منع دخول المواطنين القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية إلى أراضي المملكة في إطار جهود مكافحة انتشار الفيروس و"كإجراء احترازي مؤقت".

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