FilGoal مباراة ليفربول اليوم ضد تشيلسي “Liverpool vs Chelsea” موعد المباراة .. ترددات القنوات الناقلة التي تذيع اللقاء

موعد مباراة ليفربول اليوم ضد تشيلسي Liverpool vs Chelsea في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتي تقام اليوم عبر بث مباشر على تردد قناة beIN Sports HD 2 والتي وجدت لها نصيب بالغ نت اهتمام عشاق الساحرة المستديرة، خاصة بعدما توقفت مسيرة سلسلة انتصارات ليفربول بهزيمته بثلاثية أما فريق مغمور بالدوري الإنجليزي، هذا ويحتل فريق ليفربول عرش ترتيب الدوري الإنجليزي منذ أسبوعة الأول وحتى الآن،وذلك برصيد 79 نقطة من 28 مباراة، ونتعرف اليوم من خلال هذا التقرير على موعد مباراة ليفربول ضج فريق تشليسي، وكذلك جميع القنوات الناقلة سواء كانت مفتوحة مجانية أو مُشفرة.

هذا ويستضيف ملعب ستامفورد بريدج المباراة الهامة،وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة، ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق: يوسف سيف، أما عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم ضد تشيلسي في الدور 5 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي سنوردها من خلال الجداول التفصيلية المرفقة بهذا التقرير.

مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم التشكيل والقنوات الناقلة

المباراة الموعد الملعب والحكم القنوات الناقلة ليفربول ضد تشيلسي الثلاثاء 3 مارس

21:45 مصر

22:45 مكة ملعب ستامفورد بريدج

المعلق: يوسف سيف beIN Sports HD 2

BBC One

Idman Azerbaycan

beIN Sports HD 11 EN

beIN Sports 1 FR

Varzish Sport HD

FilGoal مباراة ليفربول اليوم ضد تشيلسي

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة مشاهدة قمة المتعة والتشويق الكروية، حيث يخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وهو يحتل المركز الأول في جدول الترتيب العام للدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بينما يدخل فريق تشيلسي وهو يحتل المركز الرابع وفي جعبته 45 نقطة.

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تشكيل فريق ليفربول المتوقع اليوم ضد تشيلسي

حراسة المرمي: أدريان

أدريان خط الدفاع: ويليامز ، ماتيب ، لوفرين ، روبرتسون

ويليامز ، ماتيب ، لوفرين ، روبرتسون خط الوسط: ميلنر ، فابينيو ، جونز ، تشامبرلين

ميلنر ، فابينيو ، جونز ، تشامبرلين خط الهجوم: مينامينو ، أوريجي

موعد وتوقيت مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم



المواجهة ليفربول ضد تشيلسي التوقيت الثلاثاء 3/ 3/ 2020. الساعة 21:45 بتوقيت مصر. القناة بي ان سبورت 2.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي

البطولة: كأس الاتحاد الإنجليزي

???? الجولة :الدور الخامس.

???? ملعب المباراة : ستامفورد بريدج.

???? القنوات الناقلة : beIN Sports HD 2 – beIN Sports 4k – beIN Sports HD 11 EN.

⌚ موعد المباراة : العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر (GMT 2+).

⏰ تاريخ المباراة : الثلاثاء (3-3-2020).

ترددات جميع القنوات الناقلة مباراة ليفربول اليوم ضد تشيلسي

نتابع معكم جميع ترددات القنوات الناقلة مباراة اليوم بين ليفربول ضد تشيلسي ضمن مباريات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية beIN Sports HD 2

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 101/102 7 غربا 12264 أفقي 27500 1/2 إرديتو 2 Arabsat 2A 26 شرقا 11547 عمودي 27500 3/4 إرديتو 2

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية beIN Sports 4k

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2A 26 شرقا 11180 عمودي 27500 2/3 إرديتو 2

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية beIN Sports HD 11 EN

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2A 26 شرقا 11623 عمودي 27500 3/4 إرديتو 2

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ونتابع مع عشاق الساحرة المستديرة بكافة أرجاء الوطن العربي نتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد تشيلسي في الدور 5 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الشهير، كما سنقوم بعرض نتيجة المباراة مع إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة.