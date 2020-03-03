بعثة المصرى تصل المغرب لمواجهة نهضة بركان فى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق المصرى إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان المغربى فى إياب دور ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل.

وكانت البعثة قد غادرت صباح اليوم، واصطحب طارق العشرى المدير الفنى للفريق 22 لاعبا معه على المغرب وهم أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقى، بهاء مجدى، عمر كمال عبد الواحد، خالد مصطفى، عمرو موسى، فريد شوقى، إيزى إيميكا، سعيدو سيمبوريه، حجاج عويس، أحمد ياسر، حسن على، إسلام عطية، مفتاح طقطق، حسين رجب، محمد جابر، أحمد عادل ميسى، محمود وادى، أوستين أموتو.

وحرص الجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى على متابعة شرائط الفيديو لفريق نهضة بركان، سواء لمباراة الفريق البورسعيدى أمام نظيره المغربى فى الذهاب، أو مباريات نهضة بركان بصفة عامة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق، وتحديد كيفية التعامل معها فى مباراة العودة .

وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت الأحد الماضى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، سجل هدفى نهضة بركان محسن ياجور فى الدقيقتين 44 و82، فيما سجل هدفى المصرى مفتاح طقطق فى الدقيقة 46 وزهير لعروبى، حارس نهضة بركان، الخطأ فى مرمى فريقه فى الدقيقة 61 .

وكان عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لفريق المصرى قد عقد جلسة مع لاعبى الفرق طالبهم خلالها بالحفاظ على صورة مصر فى المحافل الخارجية، لاسيما بعد الأحداث السيئة التى شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك فى الإمارات وتركت انطباعاً سيئاً للغاية مشدداً على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الاعتراض على التحكيم.

وعلى نفس الوتيرة طالب طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية من أجل مواصلة تمثيل الكرة المصرية فى المحافل الأفريقية وتعويض جماهير بورسعيد عن النتائج المتراجعة على صعيد بطولة الدورى وكأس مصر.

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بعثة المصري تصل المغرب



بعثة المصري فى المرغب لمواجهة نهضة بركان



بعثة المصري فى المغرب 1



طارق العشري ولاعبو المصري



لاعبو المصري فى المطار بالمغرب