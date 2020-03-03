شكرا لقرائتكم خبر عن مران 75 دقيقة للأهلي فى جنوب أفريقيا وفايلر يركز على الجانب البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى مرانًا قويًّا، اليوم، على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمواجهة صن داونز، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، استمر مران الفريق 75 دقيقة، وبدأ بمحاضرة نظرية ثم خاض الفريق فقرة بدنية مطولة.

وركز رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على الجوانب الفنية والخططية، وذلك خلال تدريبات الكرة والتقسيمة، التى شهدت مشاركة حارسين فى منتصف الملعب، وغلب عليها الطابع الحماسى، ويخوض الأهلى مرانه على مجمع ملاعب بريتوريا على مدى ثلاثة أيام، قبل أن يخوض مرانه الأخير على استاد لوكاس موريبى، يوم الجمعة المقبل، فى نفس توقيت مواجهة صن داونز الثالثة عصرًا.

فيما قاد توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق، فقرة بدنية مطولة للاعبين فى بداية المران، وخاض الفريق مرانًا قويًّا اشتمل على جانب فنى وبدنى، فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة صن داونز، التى تقام الثالثة عصر السبت المقبل، على استاد لوكاس موريبى، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

وكان الأهلى قد خاض مرانًا خفيفًا، أمس، لفك العضلات والتخلص من الإجهاد العضلى، بعد الوصول إلى بريتوريا، فيما خاض اليوم مرانًا قويًّا، اشتمل على جوانب فنية وخططية.