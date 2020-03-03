شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة محترفى الاسكواش تعاقب محمد الشوربجى لامتناعه عن المشاركة فى البطولات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الشوربجى، المصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، عن سر خسارته بالأمس فى ربع نهائى بطولة ويندى سيتى للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو، والتى تقدر قيمة جوائزها المادية بـ250 ألف دولار.

وقال محمد الشوربجي فى فيديو عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: تعرضت للكثير من التحديات فى مسيرتى الاحترافية لكنها كانت تمنحنى صلابة وخبرات أكبر، ولكن قبل مباراة الدور ربع النهائى لويندى سيتى تلقيت قرارا صعبا من رابطة محترفين الاسكواش، بسبب قرارى بعدم المشاركة فى البطولات التى ستقام بمصر فى 2020، حيث اتخذت الرابطة قرارا بتوقيع حصولى على صفر فى إحدى هذه البطولات والتى ستكون لها تأثير على موقعى فى التصنيف.

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وأضاف الشوربجى أن على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالميا رفض التصويت على هذا القرار باعتباره أحد أعضاء الرابطة، ولكن أحد الاسبونسر الخاصين به صوت بالموافقة.

واستطرد الشوربجى بأن إبلاغه بهذا القرار لم يأت بشكل احترافى من الرابطة، وأنه لم يستطيع وضع كامل تركيزه فى مواجهة النيوزيلاندى بول كول لذلك خسر فى ربع النهائى. ورفض الشوربجى الحديث عن أسباب عدم المشاركة فى البطولات التى ستستضيفها مصر حاليا.

ومن المتوقع أن يخسر الشوربجى الكثير من النقاط فى التصنيف فى حالة الإبقاء على هذا القرار، خاصة أن مصر ستستضيف ثلاث بطولات بفئة البلاتينيوم خلال 2020 وهى أعلى فئة ببطولات الاسكواش وأبرزها بطولة الجونة الدولية.