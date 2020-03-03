شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تزيين مقاعد طائرة الفريق الخاصة إلى تونس بشعار الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بتزيين كل مقاعد الطائرة الخاصة التى تقلهم إلى تونس لمواجهة الترجى التونسى، بشعار النادى، وهو ما بعث الفرحة فى نفوسهم.

وتستعد بعثة الزمالك للسفر الى تونس لمواجهة الترجى التونسى فى إياب الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل فى استاد رادس.

من ناحية أخرى، أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك قائمة الفريق المسافرة بعد قليل إلى تونس لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم إمام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، أحمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، إسلام جابر.

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فيما استبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر الى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين أفريقيا.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال أفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.



شعار الزمالك في الطائرة