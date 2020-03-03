شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مران الأهلي فى جنوب أفريقيا.. جلسة الخطيب.. تأهيل معلول ومشاركة فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جلسة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، وذلك فى مران الفريق الذى أقيم عصر اليوم، فى جنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز فى إياب دور ربع النهائى بدورى أبطال أفريقيا.

وطلب محمود الخطيب من اللاعبين الفوز على صن داونز والتأهل إلى نصف نهائى البطولة الأفريقية، من أجل إسعاد جماهير النادى، مؤكدًا ثقته الكبيرة فى اللاعبين والجهاز الفنى، وأجرى الجهاز الإدارى، تعديلا على الملعب الذى ستقام عليه تدريبات الفريق ابتداء من اليوم؛ استعدادا لمواجهة صن داونز السبت المقبل، على استاد "لوكاس موريبي".

فيما واصل التونسى على معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، خوض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق الجماعى والذى أقيم على مجمع ملاعب الجامعة فى بريتوريا، استعدادًا لمواجهة صن داونز، ويعانى معلول من إجهاد عضلى تعرض له خلال مشاركته فى لقاء الذهاب أمام صن داونز، والتى أقيمت على ستاد القاهرة يوم السبت الماضى، وسط حضور 30 ألف مشجع.

بينما شارك أحمد فتحى فى المران الجماعى بعد تخلصه من الإصابة التى لحقت به بكدمة قوية فى القدم، حيث خضع اللاعب لفحص طبى قبل انطلاق المران وأثبت تعافيه بشكل كبير ليشارك بشكل جزئى فى التدريبات. ويحل الأهلى ضيفًا على نظيره صن داونز، فى الثالثة عصر يوم السبت المقبل، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.



تمرين الأهلي جنوب افريقيا 1

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تمرين الأهلي جنوب افريقيا 2



تمرين الأهلي جنوب افريقيا 3



تمرين الأهلي جنوب افريقيا 4



تمرين الأهلي جنوب افريقيا 5



تمرين الأهلي جنوب افريقيا 7