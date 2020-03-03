شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جلال: لاعبو الزمالك يدركون أهمية مواجهة الترجى فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الزمالك في تونس أن المباراة مهمة وأن هناك حالة من التفاؤل، مشيرا إلى أن اللاعبين في حالة تركيز ويدركون المسئولية الملقاة عليهم.

وأضاف أحمد جلال أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي يتابع معه كل كبيره وصغيره متمنيا العودة بالتأهل من تونس.

وبدأ توافد بعثة فريق الزمالك المتجهة الي تونس في مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 بدوري ابطال ِ.

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واعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الفريق المسافرة بعد قليل الي تونس لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 بدوري ابطال ِ.

وضمت قائمة الزمالك كل من : محمد أبو جبل ، محمود جنش ، محمد صبحي ، محمد عواد ، حازم امام ، محمد عبد السلام ، محمود علاء ، محمود الونش ، محمد عبد الشافي ، احمد عيد ، طارق حامد ، محمد حسن ، فرجاني ساسي ، احمد سيد زيزو ، مصطفي فتحي ، أوباما ، محمد اوناجم ، اشرف بن شرقي ، شيكابالا ، محمد عنتر ، مصطفي محمد ، كاسونجو ، اسلام جابر .

فيما استبعد كارتيرون كل من : عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغني وعمر السعيد من السفر الي تونس، فيما تم ضم باقي اللاعبين المقيدين افريقيا.