شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. موظفو نادى الزمالك يعتذرون لمرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه بعض موظفى وعمال نادى الزمالك هتافات مناصرة ومؤيدة لرئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، اعتذارا له عما بدر من بعضهم خلال الـ48 ساعة الماضية ومحاولة إثارة الفتنة داخل النادى.

وكان مرتضى منصور قد أعلن أمس عبر فيديو تم بثه فى الموقع الرسمى للنادى أن هناك بعض العمال والموظفين حاولوا تعطيل الطريق على محور 26 يوليو وهى أمور ضد مبادئ الزمالك مما يعرضهم للإيقاف والفصل من النادى.

من ناحية أخرى أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك قائمة الفريق المسافرة بعد قليل إلى تونس لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات العودة لدور الـ8 بدورى ابطال ِ.

وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم امام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، احمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد اوناجم، اشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، اسلام جابر.

فيما استبعد كارتيرون كل من : عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين افريقيا.

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وتطير بعثة الزمالك، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التى وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.