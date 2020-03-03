شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إنبى يُكرم أحمد صالح بعد فوزه ببطولة إفريقيا وتأهله لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم أشرف بهاء، رئيس شركة إنبى، وزكريا السيد، رئيس مجلس إدارة النادى البترولى، أحمد صالح، لاعب منتخب مصر والنادى التنس الطاولة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما توج ببطولة كأس إفريقيا لتنس الطاولة للرجال مع المنتخب الوطنى.

جاء تكريم مسئولى إنبى لأحمد صالح بعدما استطاع تحقيق بطولة كأس إفريقيا لتنس الطاولة فى البطولة التى استضافتها تونس، خلال الشهر الماضى، ليضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وذلك فى حضور أعضاء المجلس عصام زيدان وشريف ابو الغيط ومحمد غرابة وأحمد نبيل المشرف العام على تنس الطاولة.

فيما حرص أشرف بهاء خلال حفل التكريم على شكر أحمد صالح على ما بذله من جهد أثمر عن حصوله على بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة مع منتخب مصر، بالإضافة إلى إنجازه التاريخى والخاص بمشاركة اللاعب خلال أولمبياد طوكيو القادمة، مبديًا سعادته بإنجازات نادى إنبى على كافة المستويات الفردية والجماعية والتى تأتى من خلال منظومة متكاملة من الجميع، مقدمًا شكره لكافة العاملين بنادى إنبى وعلى رأسهم مجلس الإدارة.

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فيما قدم زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، الشكر لرئيس الشركة على دعمه الدائم لكافة أنشطة النادى ومجلس الادارة، كما وجه الشكر للاعب احمد صالح على انجازه الكبير متمنيًا استمرار النجاحات لفريق تنس الطاولة وجميع فرق النادى. وحقق أحمد صالح صاحب الـ40 عاما، اللقب، بعد مباراة ماراثونية أمام الأسطورة النيجيرية أرونا كوادرى المصنف رقم 18 على العالم، حيث حسم اللقاء بنتيجة 4 - 3، ليتوج بطلاً للقارة السمراء، وبذلك الإنجاز التاريخى يحجز أحمد صالح مقعدًا فى بطولة العالم المقبلة والتى ستقام خلال شهر أكتوبر المقبل والتى تضم أفضل 16 لاعبًا على مستوى العالم فى اللعبة. يذكر، أن اللاعب أحمد صالح قد تأهل الشهر الماضى فى إنجاز تاريخى مع منتخب مصر، لأولمبياد طوكيو التى ستقام فى الصيف القادم بعد حصد المنتخب لبطولة الألعاب الإفريقية التى أقيمت بدولة المغرب الشقيقة وذلك بمشاركة اللاعب.



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