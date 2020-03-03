محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن أفضل إحصائيات مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ليظهر طارق حامد لاعب الزمالك مع خماسي الأهلي. طارق حامد جاء ممثلاً وحيداً لفريق الزمالك في إحصائيات الأفضل، بعد أن أصبح أكثر اللاعبين الذين قدموا تمريرات صحيحة لزملائهم (69 تمريرة). وساهم طارق حامد في فوز الزمالك على الترجي التونسي (3-1) على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع النهائي. Advertisements وظهر خمسة لاعبين من الأهلي في إحصائية الأفضل، حيث تقاسم المالي أليو ديانج مع حسين الشحات قمة ترتيب أكثر اللاعبين صناعة للفريق (4 فرص). وانفرد علي معلول ظهير الأهلي الأيسر بقائمة أكثر اللاعبين لمساً للكرة (103 لمسة)، كما تصدر قائمة أفضل الهدافين مع محمد ناهيري (هدفين لكل منهما). وتقاسم محمد مجدي أفشة، قمة ترتيب أكثر اللاعبين تسديداً على مرمى الخصم مع محمد ناهيري (3 تسديدات لكل منهما). وأخيراً ظهر النيجيري جونيور أجايي في قائمة أكثر اللاعبين تنفيذاً للمراوغات الناجحة، مع إسماعيل الحداد (4 مراوغات ناجحة لكل منهما).

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كانت هذه تفاصيل خبر خماسي الأهلي ولاعب واحد من الزمالك ضمن أفضل إحصائيات "كاف" لدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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