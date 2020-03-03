مران الأهلي..جلسة الخطيب مع اللاعبين.. وتدريبات منفردة لمعلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، فقرة تدريبات بدنية على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء، والمقام على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقاد توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق الأحمر التدريبات البدنية للاعبي الفريق الأحمر، والتي يسعى من خلالها لتجهيز اللاعبين جيدًا لمواجهة صن داونز المقبلة.

وقبل انطلاق المران، عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأحمر في جنوب إفريقيا جلسة خاصة مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الثلاثاء على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا استعدادًا لمواجهة صن داونز.

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وشدد الخطيب في جلسته مع اللاعبين بنسيان نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي وفاز فيها الفريق الأحمر بهدفين دون رد، مطالبهم بضرورة التركيز في مباراة السبت المقبل.

ومن جانبه، عقد رينيه فايلر، مدرب الفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم اليوم على مجمع ملاعب جامعة في بريتوريا.

وشهد المران خضوع علي معلول الظهير الأيسر لتدريبات منفرده عاى هامش الاستعداد لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، ويبحث الفريق عن تذكرة الوصول إلى نصف النهائي من بريتوريا.