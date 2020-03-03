إلغاء "مباريات الإثنين" في الدوري الألماني بداية من الموسم القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

علنت رابطة الدوري الألماني اليوم الثلاثاء إن عشر مباريات بالدوري الألماني (بوندسليجا) ستقام في السابعة والنصف بالتوقيت المحلي (1830 بتوقيت جرينتش) أيام الأحد بداية من موسم 2021 / 2022، لتحل المباريات التي تقام أيام الاثنين.

وقال كريستيان سيفيرت الرئيس التنفيذي للرابطة للصحفيين :" هذا الأمر تمت مناقشته مع الأندية ووافقت عليه".

وتأتي المباريات التي تقام أيام الأحد بديلة للمباريات التي تقام مساء أيام الاثنين والتي شهدت مجموعة من الاحتجاجات من قبل الجماهير وأيضا المباريات التي تقام مبكرا أيام الأحد.

فيما عدا هذا، فإن مواعيد مباريات البوندسليجا لن يتم تغييرها في فترة الرعاية التليفزيونية الجديدة، حيث تقام مباراة واحدة يوم الجمعة، وخمس مباريات بعد ظهر أيام السبت ومباراة مساء في ذات اليوم، ومباراة ظهر يوم الأحد.

مساء الأحد، سيتم تقديم موعد ضربة البداية للمباراة الاسبوعية 30 دقيقة، لاستيعاب المرات العشر التي ستشهد إقامة مباراة إضافية مساء يوم الاحد.

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وأكد سيفيرت إنه لا يريد توزيعا واسعا للمباريات في الجولة مثلما يحدث في إسبانيا

وقال :"نقاوم إغراء إقامة ست او سبع مباريات في أوقات مختلفة. نعتقد ان هذا مضر على المدى الطويل".

وهناك تعديل آخر، في مباريات الجولة الثالثة والثلاثين حيث سيتم ترتيبها بداية من موسم 2021 / 2022 ولن تقام كلها في وقت واحد مساء السبت مثلما كان يحدث في السابق. ولكن، الجولة الرابعة والثلاثين، الأخيرة، ستشهد إقامة كل المباريات في نفس التوقيت.

وقال سيفيرت إنه لا يمكنه تخيل أن حقوق البث التليفزيوني للبوندسليجا في الفترة من 2021 / 2022 إلى 2024 / 2025 سيتم منحها بشكل حصري لخدمات البث الرقمي.

وقال سيفيرت :"بكل تأكيد أود استبعاد احتمال يقترب من اليقين أن كل حقوق البث ستنتهي بخدمات البث الرقمي".