باريس سان جيرمان يرفض مشاركة نيمار ومبابي في أوليمبياد طوكيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، رفضه مشاركة نجميه الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار في دورية الألعاب الأوليمبية، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو صيف العام الحالي.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نادي العاصمة الفرنسية أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يبدي فيه عدم موافقته على مشاركة مبابي بقميص المنتخب الأوليمبي الفرنسي في طوكيو 2020.

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وفي نفس الإطار، قرر النادي الفرنسي رفض مشاركة نيمار مع منتخب بلاده البرازيل في طوكيو، ، مبررًا ذلك بأن منافسات كرة القدم في الألعاب الأوليمبية ليست مدرجة في أجندة "فيفا" الدولية.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 بين يومي 24 يوليو و9 أغسطس المقبلين، إلا أن إقامتها باتت مهددة بسبب انتشار فيروس كورونا في الأراضي اليابانية.

وسيتواجد كل من مبامبي ونيمار مع منتخبات بلديهما في منافسات كأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا على الترتيب، وهو ما تسبب في إصرار باريس سان جيرمان على قرار رفض مشاركتهما في الأوليمبياد.