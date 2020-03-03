رسميًا.. عبد المنعم باه سكرتيراً عاماً جديداً للكاف بعد استقالة حجي

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم"الكاف"، تعيين عبد المنعم باه المدير التجاري، سكرتيرا عاما بعد استقالة المغربي معاذ حجي أمس من هذا المنصب. معاذ حجي أمس من هذا المنصب. واجتمعت اليوم لجنة الطواريء بالكاف واتخذت القرار بالإجماع بعد قبول استقالة معاذ حجي. القرار بالإجماع بعد قبول استقالة معاذ حجي. وبحسب الموقع الرسمي للكاف، فإن باه مستمر في عمله مديرا تجاريا الكاف بجانب مهام السكرتير العام.

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