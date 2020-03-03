خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا قويًّا، اليوم، على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمواجهة صن داونز، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا .
استمر مران الفريق ٧٥ دقيقة، وبدأ بمحاضرة نظرية ثم خاض الفريق فقرة بدنية مطولة .
وركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على الجوانب الفنية والخططية، وذلك خلال تدريبات الكرة والتقسيمة، التي شهدتمشاركة حارسين في منتصف الملعب، وغلب عليها الطابع الحماسي .
ويخوض الأهلي مرانه على مجمع ملاعب بريتوريا على مدى ثلاثة أيام، قبل أن يخوض مرانه الأخير على استاد لوكاس موريبي، يوم الجمعة المقبل، في نفس توقيت مواجهة صن داونز الثالثة عصرًا .
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يركز على الجوانب الفنية والخططية في مران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.