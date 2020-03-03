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فايلر يحاضر لاعبي الأهلي قبل بدء مران اليوم

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عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم اليوم على مجمع ملاعب جامعة في بريتوريا .

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بمواجهة صن داونز، المقرر إقامتها على استاد لوكاس موريبي، في الثالثة عصر السبت المقبل، في

إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، ويبحث الفريق عن تذكرة الوصول إلى نصف النهائي من بريتوريا .

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