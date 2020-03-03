مران منفرد لحراس مرمى الأهلي في جنوب أفريقيا

خاض حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا منفردًا، اليوم، تميز بالقوة والحماس، على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمواجهة صن داونز، التي تقامفي الثالثة عصر السبت المقبل.
وقاد يانكون ميشيل، مدرب الحراس، تدريبات الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير،التي اشتملت على بعض الفقرات البدنية والتصويب على المرمى.
وخاض الأهلي مرانه في الثالثة عصرًا على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة صن داونز، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
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