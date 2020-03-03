اخبار الرياضه

مران منفرد لحراس مرمى الأهلي في جنوب أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

خاض حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا منفردًا، اليوم، تميز بالقوة والحماس، على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمواجهة صن داونز، التي تقام

في الثالثة عصر السبت المقبل.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب الحراس، تدريبات الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير،

التي اشتملت على بعض الفقرات البدنية والتصويب على المرمى.

وخاض الأهلي مرانه في الثالثة عصرًا على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة صن داونز، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مران منفرد لحراس مرمى الأهلي في جنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا