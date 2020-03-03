معلول يبدأ الجري حول الملعب تمهيدًا للمشاركة في مباراة الأهلي وصن داونز

بدا علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، الجري حول الملعب، على هامش مران اليوم، الذي خاضه الفريق على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا.
ونفذ معلول بعض الفقرات الأخيرة في برنامجه التأهيلي،تمهيدًا لانتظامه في المران الجماعي وتجهيزه، وفقًا لرؤية الجهاز الفني لمباراة صن داونز، التي تقام يوم السبت المقبل.
وكان معلول قد اشتكى من إجهاد فيالعضلة الأمامية، بعد مواجهة الذهاب أمام بطل جنوب إفريقيا، التي أقيمت على استاد القاهرة مساء السبت الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.
ويلتقي الأهلي مع صن داونز، يوم السبت المقبل، على استاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
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