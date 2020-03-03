فوجئ لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتزيين كل مقاعد الطائرة الخاصة التي تقلهم إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي، بشعار النادي وهو ما بعث الفرحة في نفوسهم . التونسي، بشعار النادي وهو ما بعث الفرحة في نفوسهم . وتستعد بعثة الزمالك للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الجمعة المقبل في استاد رادس . الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الجمعة المقبل في استاد رادس .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تزيين مقاعد طائرة الزمالك الخاصة إلى تونس بشعار النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.