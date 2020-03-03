الاتحاد يسعي لخطف عوض خميس من النصر

يسعى نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلى لضم عوض خميس لاعب خط وسط فريق النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشفت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة نادى الأتحاد برئاسة أنمار الحائلى تسعي للتعاقد مع عوض خميس مقابل راتب سنوي يبلغ 3 ملايين ريال لمدة 3 مواسم، منتظرة موقف اللاعب من التجديد. ملايين ريال لمدة 3 مواسم، منتظرة موقف اللاعب من التجديد. يتسابق نادي اتحاد جدة والشباب، للحصول على خدمات عوض خميس لاعب نادي النصر، بعد انتهاء عقده الحالي مع الفريق . Advertisements انضم عوض خميس صاحب ال ٣١ عاما إلى نادي النصر قادما من صفوف فريق نجران. يستعد نادى اتحاد جدة لمواجهة نظيره فريق الحزم يوم الخميس ٥ مارس علي ملعب الريس، وذلك ضمن منافسات الجولة ال٢١ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ويحتل نادي اتحاد جدة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب دوري الدورى السعودى برصيد ٢٢ نقطة.

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