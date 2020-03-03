سر عدم اجتماع لجنة التظلمات باتحاد الكرة لمناقشة أحداث السوبر

كشف المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، عن سبب عدم اجتماع اللجنة حتى الآن لمناقشة أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك.

وقال الشوربجي في تصريحات خاصة، إن اللجنة لن تجتمع قبل انتهاء المدة القانونية لتقديم التظلم، والتي انتهت بالفعل أمس الاثنين.

وتنص اللوائح على تقديم التظلم خلال ١٠ أيام من تاريخ اعلان العقوبات.

تابع أنه لا يعلم إذا ما كان الأهلي أو الزمالك قدما تظلم ضد العقوبة من عدمه حتى الآن.