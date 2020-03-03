نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الإتحاد الإنجليزي

يستضيف ملعب “ستامفورد بريدج”، مواجهة نارية ومثيرة بين تشيلسي وليفربول، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 3-3-2020، في الدور الخامس الإقصائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق “يوسف سيف”، ستنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب “ستامفورد بريدج”.

تأهل الريدز للدور الخامس بعد تغلبه على شورزسبري تاون بهدف نظيف في مباراة الإعادة، بعد انتهاء اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي 2/2، بينما صعد تشيلسي بعد الفوز علي هال سيتي خارج أرضه بهدفين مقابل هدف.

ويدخل تشيلسي المباراة بحالة سيئة، بعد تعادله المخيب امام “بورنموث“، في الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي، ورفض فرصة تقليص الفارق مع “ليستر سيتي” صاحب المركز الثالث، الذي خسر من “نوريتش سيتي”، والإبتعاد عن توتنهام منافسه المباشر على المركز الرابع، الذي خسر امام “ولفرهامبتون“.

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وسيسعى البلوز في مباراة اليوم إلى تحقيق الفوز لمصالحة جماهيره، والتأهل إلى دور ربع النهائي، لمواصلة المنافسة على تحقيق الكأس التاسعة في تاريخه.

على الجانب الآخر يدخل فريق ليفربول المباراة، وحاله كحال تشيلسي، حيث تلقى الفريق هزيمة مُذلة من “واتفورد” بثلاثة أهداف نظيفة مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ28 على ملعب “فيكارج رود”، وتعتبر هي الأولى بعد 27 مباراة بدون خسارة خلال الموسم الجاري.

ويتطلع “يورجن كلوب” في مباراة الليلة إلى إعادة ترتيب الأمور من جديد داخل صفوف فريقه من أجل التأهل للدور الموالي، حيث سيساعده الإنتصار على البلوز في إعطاء دفعة معنويه للاعبية، لحسم لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي في باقي المباريات المتبقية.

تاريخ مواجهات الفريقين فى كأس الإتحاد الإنجليزي

تاريخيًا، تقابل الفريقان في كأس الإتحاد الإنجليزي 6 مرات، كان الفوز من نصيب الريدز في 3 مناسبات، وخسر في 3 مناسبات أيضاً.

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