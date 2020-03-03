رياضة | جوارديولا يوضح حجم إصابة أجويرو في مباراة أستون فيلا

وضح بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي حجم إصابة اللاعب الأرجنتيني سيرجو اجويرو مهاجم الفريق التي تعرض لها مؤخرا في مباراة أستون فيلا بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات صحفية : "‏سيرجيو أجويرو سيكون جاهز لمباراة الغد ضد شيفيلد وينزداي، وفضلت إخراجه بعد شعوره ببعض الإجهاد في المباراة الماضية".

وواصل : "كلاوديو برافو أيضاً على ما يرام، وسيخوض مواجهة الغد في كأس الاتحاد الانجليزي بشكل طبيعي".

وأضاف : "‏كنت أحب أن أكون أقرب لليفربول، ونتمنى أن يحدث هذا في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال، ولن يكون أمرا سهلا، ولكننا سنحاول".

وتابع : "بالغد سننهي هذه السلسلة من المباريات الخارجية، وبعد 4 أيام سنواجه مانشستر يونايتد، ثم بيرنلي وريال مدريد، وذلك بدون توقف".