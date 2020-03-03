رياضة | تطور جديد.. خبر سار لريال مدريد وبرشلونة بشأن صفقة الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطور جديد.. خبر سار لريال مدريد وبرشلونة بشأن صفقة الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسئولو ريال مدريد وبرشلونة، لضم صفقة من العيار الثقيل، من الدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير إيطالية، أن الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي، وافق على تمديد تعاقده، في ظل سعي أكثر من نادٍ لضمه، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب كل من ريال مدريد وبرشلونة قطبي الدوري الإسباني، وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي في ضم اللاعب الإسباني.

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وكان رويز يرفض مؤخرًا التوقيع على عقد جديد، به شرط جزائي قدره 180 مليون يورو، من أجل التخلي عن خدماته؛ حيث يُدرك صاحب الـ23 عامًا، أنه لا يوجد نادٍ سيكون قادرًا على دفع هذا المبلغ من أجل ضمه.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أنّ نابولي نجح في التوصل لاتفاق مع رويز لتقليل قيمة الشرط الجزائي، من أجل السماح له بالرحيل، في ظل رغبته في العودة لإسبانيا مجددًا.

وقالت الصحيفة، إنّ رويز سيوقع على عقد جديد، مُدرج به شرط جزائي يتراوح بين 70 و90 مليون يورو.