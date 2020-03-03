رياضة | شاهد.. لاعبو الزمالك بـ "الكمامات" قبل التوجه إلى تونس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. لاعبو الزمالك بـ "الكمامات" قبل التوجه إلى تونس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت بعثة فريق الزمالك بالكمامات خلال تواجدهم في مطار القاهرة قبل السفر إلى تونس إستعدادا لمواجهة الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

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وظهر أفراد بعثة الزمالك بالكمامات بسبب انتشار فيروس الكورونا في بعض البلدان خلال الفترة الحالية إلى جانب اكتشاف حالة خلال الساعات الماضية في تونس.

ويترأس بعثة الزمالك لتونس أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.