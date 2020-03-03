رياضة | محاضرة نظرية للاعبي الأهلي قبل المران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة نظرية للاعبي الأهلي قبل المران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم اليوم على مجمع ملاعب جامعة في بريتوريا.

وقام فايلر بالتحدث مع اللاعبين عن بعض الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بمواجهة صن داونز، المقرر إقامتها على استاد لوكاس موريبي، في الثالثة عصر السبت المقبل، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، ويبحث الفريق عن تذكرة الوصول إلى نصف النهائي من بريتوريا.