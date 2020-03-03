رياضة | تدريبات بدنية للاعبي الأهلي في جنوب إفريقيا استعدادًا لصن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات بدنية للاعبي الأهلي في جنوب إفريقيا استعدادًا لصن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبات بدنية على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء، والمقام على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا.

وقاد توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق الأحمر التدريبات البدنية للاعبي الفريق الأحمر، والتي يسعى من خلالها لتجهيز اللاعبين جيدًا لمواجهة صن داونز المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.