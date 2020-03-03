رياضة | كورونا تهدد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورونا تهدد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت مباراة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني مهددة بإقامتها بدون جماهير بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في الفترة الأخيرة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكانت قد ألمحت روكسانا ماراكيناو وزيرة الرياضة الفرنسية إلى أن هناك احتمالية كبيرة لإقامة مباراة باريس ودورتموند بدون حضور جماهير على ملعب حديقة الأمراء.

وقالت ماراكيناو في تصريحات حسب صحيفة "ستاندرد" الإنجليزية : "مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان ستقام في موعدها بدون قلق، ولكن من الممكن أن تقام بدون جماهير من أجل الحفاظ عليهم خلال الفترة المقبلة".

الجدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية قد أعلنت مؤخرا قرارا بمنع أي تجمعات تزيد عن 5 آلاف شخص، من أجل عدم انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.