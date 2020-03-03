رياضة | مورينيو يُجيب.. هل سيكون موسمه فاشل بدون ألقاب مع توتنهام ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يُجيب.. هل سيكون موسمه فاشل بدون ألقاب مع توتنهام ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن فترته مع الفريق هذا الموسم وإمكانية خروج السبيرز هذا الموسم بدون تحقيق ألقاب.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "أُريد الفوز بلقـب مع توتنهام، ولم أستطع اللعب في كأس الكاراباو مِما أعطاني فرصة أقل [للفوز بلقب]، وفارق 30 نقطـة عن المُتصدر في الدوري الإنجليزي كذلك مُستحيل".

وأضاف : "في كأس الإتحاد الإنجليزي لدينا حِلم و سنُقاتِل من أجله، وأمامنا 3 مباريات فقط وسنكون في المباراة النهائية وسنلعب لتحقيق هذا اللقب".

وتابع عن رأيه في حال عدم تحقيق هذا الموسم ألقاب فسيكون ذلك فشل قائلا : "‏لا طبعا لقد جئت في منتصف الموسم، وفي وسط الكثير من الظروف الصعبة، ولا أعتقد ذلك".