رياضة | إصابة والدة كريستيانو رونالدو بسكتة دماغية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة والدة كريستيانو رونالدو بسكتة دماغية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أودعت والدة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دولوريس أفييرو، اليوم الثلاثاء، في مستشفى بمدينة ماديرا، إثر إصابتها بسكتة دماغية بمدينة فونشال البرتغالية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

احتجزت والدة كريستيانو رونالدو في مستشفى نيليو ميندوسا، حيث شخصت إصابتها سابقاً بجلطة، وخضعت للعلاج منها.

ولم يعلن المركز الطبي أي معومات بشأن والد نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، البالغة (65 عاماً)، والتي تقيم بمدينة فونشال البرتغالية.