رياضة | مفاجأة في تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق تشيلسي مع فريق ليفربول اليوم الثلاثاء 3 مارس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب اوندا سيرا، إن كيبا حارس تشيلسي سوف يبدأ الليلة ضد ليفربول، وان الحارس سيعود للمشاركة بالبريمرليج ضد ايفرتون نهاية الاسبوع اذا قدم اداء مرضي لفرانك لامبارد مدرب البلوز.