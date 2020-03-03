رياضة | خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أمير توفيق مدير التعاقدات بالدخول في مفاوضات مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، للحصول على خدماته بالصيف المقبل.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر خاص داخل القلعة القلعة الحمراء، أن لجنة التخطيط بالنادي والتي يترأسها محسن صالح، أوصت بالتعاقد مع كريم العراقي ظهير الفريق البورسعيدي بالموسم الجديد.

وأضاف المصدر: " لجنة التخطيط بالأهلى، ترى أن العراقي هو أفضل من يعوض أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، خاصةً أنه مازال صغير في السن، وساهم في التتويج مع المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخ مصر، بمنتصف العام الماضي".

وتابع: " من المنتظر أن يدخل أمير توفيق في مفاوضات أولية مع تامر النحاس وكيل اللاعب، من أجل معرفة المتطلبات اللازمة للتعاقد مع اللاعب، على أن يتم التفاوض مع ناديه بصورة رسمية".

واختتم: "الأهلي سيحاول إنهاء كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب قبل انطلاق بطولة أولمبياد طوكيو 2020، والذي سيشارك فيها اللاعب مع المنتخب الوطني، والتي سيتوقع خلالها تلقيه العديد من العروض المحلية والأوروبية".