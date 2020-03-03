الامارات | رونالدو يترك التحضيرات لمباراة مهمة من أجل زيارة والدته في المستشفى

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يترك التحضيرات لمباراة مهمة من أجل زيارة والدته في المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الحصة التدريبية لفريقه يوفنتوس الإيطالي اليوم، استعدادا لإياب نصف نهائي كأس إيطاليا بكرة القدم ضد ميلان، بسبب سفره إلى مسقط رأسه، مدينة ماديرا البرتغالية، لزيارة والدته التي أصيبت بسكتة دماغية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية في البرتغال.

وقال نادي يوفنتوس لوكالة "فرانس برس": كل ما يمكننا قوله هو انه لم يتدرب لأسباب شخصية"، دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة "دياريو دى نوتيسياس دا ماديرا" البرتغالية أن اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات وصل إلى فونشال عاصمة الاقليم ظهر اليوم، في زيارة خاطفة، ستسمح له بالعودة إلى تورينو غدا للمشاركة فى مباراة الكأس.

وتلقت دولوريس أفييرو، والدة رونالدو، البالغة من العمر 65 عاما العلاج في مستشفى الدكتور نيليو ميندونسا في فونشال خلال الساعات الاولى من صباح اليوم بعد سكتة دماغية، حيث كانت واعية وحالتها مستقرة. وتربط رونالدو (35 عاما) بوالدته علاقة وثيقة لاسيما بعد وفاة والده منذ ما يقارب 15 عاما. ويعول يوفنتوس كثيرا على نجمه في المباراة خاصة أن مباراة الذهاب في سان سيرو انتهت بالتعادل 1-1. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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