الامارات | مدرب بني ياس: يجب أن نركز من وصولنا لمدينة خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بني ياس: يجب أن نركز من وصولنا لمدينة خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر مدرب فريق بني ياس، الألماني ونفريد شايفر لاعبيه من خطوة منافسهم حينما يخرجون مساء الغد لمواجهة فريق خورفكان على ملعبه ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، لافتاً إلى أن فوز خصمهم في الجولة الماضية على فريق الجزيرة في ملعب الأخير يؤكد بانه ناد مميز وأن عليهم التركيز منذ لحظة الوصول إلى مدينة خورفكان.

وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده في استاد الشامخة اليوم قبل التوجه ليلاً إلى مدينة خورفكان: "ستكون مواجهة مهمة بالنسبة لنا من ضمن المباريات التي تنتظرنا في الأسابيع القادمة وعلى رأسها لقاء الظفرة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، علينا أن نكون جميعاً مستعدون لهذه المباريات الهامة التي تنتظرنا وأن نعمل بشكل مضاعف وبتركيز أكبر".

وأعرب المدرب عن ارتياحه لعدم حصول ثنائي قلب الدفاع، خالد العطاس والصربي ساشا أفكوفيتش على بطاقات صفراء في لقاء شباب الأهلي في الجولة الماضي نظراً لإمكانية غيابهم بداعي تراكم البطاقات الصفراء، وقال: "من الجيد أنهما لم يحصلوا على إي انذارات، نحن علينا أن نعمل على إيجاد الحلول دائماً في دكة البدلاء من خلال تجهيز العناصر التي يمكن أن تعوض الغيابات".