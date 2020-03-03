الامارات | مدرب العين يتوقع إصابته بـ"الصداع" بعد عودة المصابين

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين يتوقع إصابته بـ"الصداع" بعد عودة المصابين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق العين، البرتغالي، بيدرو إيمانويل إن العودة المتوقعة للاعبين المصابين على غرار محمد عبدالرحمن "عجب" ويحيى نادر وريان يسلم ستمثل بالنسبة ليه صداعا حقيقياً قبل المباريات حينما يبدأ في وضع التشكيلة الاساسية بالمباريات خصوصاً نظراً لوفرة الخيارات في خط الوسط، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه من الجيد أن يشعر بالصداع من كثرة العناصر المتوفر بدلاً من أن يشتكي لقلة اللاعبين الجاهزين.

وقال المدرب بيدرو اليوم في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الفجيرة المقررة يوم الخميس ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي: "بعودة اللاعبين ستتسع الخيارات بالنسبة لي لاختيار التشكيلة المناسبة، سأضع في كل مرة يداي على رأسي لاختيار اللاعبين الأفضل ولكنه بالتأكيد شعور جيد بالنسبة للمدرب لأن قلة العناصر المتوفرة يضعك في مأزق حقيقي وهو ما أتمنى أن لا أمر به".

ومنذ قدومه لتدريب فريق العين مطلع العام الحالي لم تكتمل تشكيلة الفريق بعودة جميع اللاعبين إذ يستمر غياب ريان يسلم ومحمد خلفان بداعي الإصابة منذ بداية الموسم في تعرض الثنائي محمد عبدالرحمن ويحيى نادر للإصابة لكن الأخيرين قد يكونا من الخيارات التي سيتشارك في لقاء الفجيرة مساء الغد.

وأكد المدرب البرتغالي أن استراتيجيته تعتمد على الدفع باللاعبين الجاهزين بنسبة 100% فقط وأن إي لاعب غير جاهز فأنه يبعده عن قائمته، وقال: "بالنسبة لي أيضاً فإن اللاعبين الذين أدفع بهم منذ البداية ليسوا الأفضل لدي لأن البدلاء هم أيضاً لاعبون جيدين بالنسبة لي وهو ما تأكد منه الجميع في مباراة حتا حينما شارك جمال معروف بديلاً وسجل هدفين".

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وأضاف: "لاعبي الفريق في غرفة الملابس يعرفون طريقتي وأن كل لاعب في الفريق مهم بالنسبة لي، كل لاعب لدي يعرف الدور المطلوب منه للقيام به في المباريات، عليهم أن يظهروا دائماً أفضل ما لديهم، عليهم أن يتخذوا جمال معروف مثالاً يتحذى به، في كل مباراة يشارك فيها يعطي الفريق أفضل ما لديه وبكل تأكيد نحن نشكره على اداؤه سواء خاض 5 دقائق أو أقل من ذلك".

وكشف مدرب فريق التعاون السعودي السابق السبب وراء عدم ظهور فريقه بشكل جيد في الشوط الأول من المباريات التي يخوضها، وقال: "حينما تبدأ المباراة يكون المنافس في كامل تركيزه لذلك نكون صبورين لأنه مع مرور الوقت يبدأ خصمنا في ترك المساحات التي نستغلها من جانبنا، بالنسبة لي ليس من المهم الوقت الذي نحرز فيه هدف الفوز بقدر ما يهمني الانتصار والحصول على نقاط المباريات".

وتعليقاً على سؤال حول ما إذا كان سيلجأ للتدوير في لقاء الفجيرة لتجهيز اللاعبين لمواجهتي الشارقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة ولقاء الجزيرة الصعب في الجولة بعد القادمة للدوري، قال بيدرو: "في الوقت الحالي علي أن اجهز فريقي بشكل منفصل لكل مباراة، نحن الآن لدينا مواجهة مهمة أمام فريق الفجيرة علينا أن نكون في كامل التركيز فيها ومن بعدها سنحول اهتمامنا لمواجهة الشارقة".

وإجابة على سؤال حول الجوانب الإيجابية لفريقه من تأجيل مواجهة فريق في دوري أبطال آسيا، أمام السد القطري، قال: "لقد شعرت براحة كبيرة من تأجيل المباراة لأننا كنا سنخوض مواجهات حاسمة في أوقات زمنية قريبة، سنعمل على الاستفادة من هذا الأمر بإعادة تهيئة لاعبينا بدنياً ونفسياً وعقلياً لنكون في كامل الجاهزية لجميع اللقاءات التي سنخوضها لاحقاً".

ويحتل فريق العين المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 34 نقطة بفارق 5 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، ولديه الفرصة لتقليص الفارق لنقطتين بصورة مؤقته في حال فوزه على الفجيرة الذي يحتل المركز الأخير برصيد 12 نقطة مستفيداً في ذلك قرار تقديم موعد المباراة، في حين سيخوض شباب الأهلي مواجهة صعبة للغاية أمام جاره النصر يوم الجمعة.