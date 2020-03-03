شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جلال: لاعبو الزمالك يدركون أهمية مواجهة الترجي في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق في تونس أن المباراة مهمة ولدينا حاله من التفاؤل، مشيرا إلى أن اللاعبين في حالة تركيز ويدركون المسئولية الملقاة عليهم.

وأضاف أحمد جلال أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي يتابع معه كل كبيره وصغيره متمنيا العودة بالتأهل من تونس.

وتستعد بعثة الزمالك للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الجمعة المقبل في استاد رادس.