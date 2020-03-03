شكرا لقرائتكم خبر عن صراع مدريدي على «خيمينيز» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد ناديا العاصمة الإسبانية مدريد، الريال وأتلتيكو، للدخول في صراع على مهاجم وولفرهامبتون راؤول خيمينيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وحسب صحيفة «دون بالون» الإسبانية، فإن إدراة ريـال مدريد ترى في صاحب الـ 28 عامًا مرشحًا جيدًا لتقديم العون في خط الهجوم للفرنسي كريم بنزيمة، فيما تدرس الإدارة والمدير الفني زين الدين زيدان خيارات أخرى كذلك.
في المقابل، يأمل أتلتيكو مدريد في تدعيم خط هجومه باللاعب الذي قضى سابقًا موسم واحد بقميص الروخيبلانكوس قبل الرحيل إلى بنفيكا في 2015.
وشارك «خيمينيز» هذا الموسم مع فريقه الإنجليزي في 42 مباراة بجميع البطولات، أحرز خلالهم 22 هدفًا وصنع 10 أهداف، فيما لم تكن فترته مع أتلتيكو مدريد بذات النجاح إذ شارك آنذاك في 28 مباراة وسجل هدفًا وحيدًا وصنع هدفين.
كانت هذه تفاصيل خبر صراع مدريدي على «خيمينيز» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.