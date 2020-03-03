شكرا لقرائتكم خبر عن صراع مدريدي على «خيمينيز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد ناديا العاصمة الإسبانية مدريد، الريال وأتلتيكو، للدخول في صراع على مهاجم وولفرهامبتون راؤول خيمينيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وحسب صحيفة «دون بالون» الإسبانية، فإن إدراة ريـال مدريد ترى في صاحب الـ 28 عامًا مرشحًا جيدًا لتقديم العون في خط الهجوم للفرنسي كريم بنزيمة، فيما تدرس الإدارة والمدير الفني زين الدين زيدان خيارات أخرى كذلك.

في المقابل، يأمل أتلتيكو مدريد في تدعيم خط هجومه باللاعب الذي قضى سابقًا موسم واحد بقميص الروخيبلانكوس قبل الرحيل إلى بنفيكا في 2015.

وشارك «خيمينيز» هذا الموسم مع فريقه الإنجليزي في 42 مباراة بجميع البطولات، أحرز خلالهم 22 هدفًا وصنع 10 أهداف، فيما لم تكن فترته مع أتلتيكو مدريد بذات النجاح إذ شارك آنذاك في 28 مباراة وسجل هدفًا وحيدًا وصنع هدفين.