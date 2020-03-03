شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تأجيل دورة الألعاب الخليجية بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة الأوليمبية الكويتية تأجيل دورة الألعاب الخليجية، التي كان من المفترض أن تستضيفها في بلادها ما بين 3 و14 إبريل المقبل، إلى ديسمبر المقبل.

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وجاء هذا القرار كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا، إذ أوضحت اللجنة في بيانها أنه يأتي حرصًا على المصلحة العامة ولسلامة الرياضيين والإداريين والفنيين من الإصابة بالفيروس.

وكان من المفترض أن تشارك في الدورة دول السعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر، بالإضافة إلى الكويت المستضيفة.

يذكر أن تقارير قد أشارت أيضًا إلى احتمالية تأجيل دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو، يوليو المقبل، وكذلك بطولة يورو 2020، المقرر إقامتها في يونيو، بسبب انتشار «كورونا».