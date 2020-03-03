شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رابطة الدوري الإنجليزي بشأن «كورونا» يحمل أنباءً سعيدة لليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «تيليجراف» البريطانية مناقشة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» للقرار الذي عليهم اتخاذه في حال استمرار انتشار فيروس كورونا، إذ يحمل قرارهم حتى اللحظة أنباءً سعيدة للمتصدر ليفربول.

وكانت تقارير قد أشارت إلى احتمالية إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن ليفربول لن يتوج باللقب الذي انتظره قرابة 30 عامًا في حال حدوث ذلك.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الرابطة تدرس إقامة المباريات دون جماهير عوضًا عن إلغاء الموسم، في حال انتشار الفيروس بشكل أكبر في بلادهم.

وأضافت «تيليجراف» أن الرابطة والاتحاد الإنجليزي ورابطة دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب» ناقشوا القرار المقترح اتخاذه في أسوأ السيناريوهات، ويفضلون إنهاء الموسم دون جماهير خلف الأبواب المغلقة عوضًا عن إلغائه.

ولفتت الصحيفة إلى أن ما أشير عن احتمالية إلغاء البريميرليج وعدم تتويج ليفربول باللقب المنتظر تبدو مستبعدة الآن.

وكانت تقارير قد أشارت إلى احتمالية إلغاء بطولات كبرى مقرر إقامتها الصيف المقبل، وعلى رأسها أوليمبياد طوكيو ويورو 2020، وهو ما أكده وزير الأوليمبياد الياباني مؤخرًا أمام البرلمان الياباني، إذ أوضح أنه من المحتمل تأجيل إجراء الدورة إلى نهاية العام.