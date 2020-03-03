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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوكاكو: مانشستر يونايتد يسير في الاتجاه الصحيح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
أشار لاعب الإنتر البلجيكي روميلو لوكاكو إلى أن فريقه السابق مانشستر يونايتد يسير في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى الشياطين الحمر سيصلون إلى هدفهم تحت إشراف المدرب أولي غونار سولسكاير.
وقال لوكاكو: "إنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح. إنها مسألة وقت، لكنهم سيصلون إلى هناك".
وعن زميله السابق ماركوس راشفورد أضاف: "لست متفاجئا بما يفعله. لقد عمل بجد".
من جهته يقدم لوكاكو أداءا مميزا في النادي الإيطالي، حيث سجل 23 هدفًا في موسمه الأول، ويبدو أنه يستمتع بكرة القدم مرة أخرى بعد أن قضى فترة محبطة في إنكلترا.
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