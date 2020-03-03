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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتر العلاقة بين مبابي وجماهير سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
كشفت تقارير صحف فرنسية، عن توتر العلاقة بين كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وجماهير النادي في الفترة الأخيرة.
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الخلاف قد بدأ خلال مباراة بوردو والتي فاز بها البي اس جي 4-3، حيث أبدت الجماهير غضبها من نجوم الفريق بعد الخسارة أمام دورتموند في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال بنتيجة 2-1.
ووجهت الجماهير رسائل لنجوم الفريق:" خائفون من الفوز؟ ارتدوا ملابسكم".
الا ان مبابي رد عبر حسابه على "إنتسغرام:" الخوف من الفوز؟".
ووفقًا للتقرير فإن مبابي يشعر بأنه غير محبوب من قبل جماهير فريقه، التي تواجهه بغضب شديد لعلمها برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.
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