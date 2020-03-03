توتر العلاقة بين مبابي وجماهير سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

كشفت تقارير صحف فرنسية، عن ​توتر العلاقة​ بين كيليان ​مبابي​ مهاجم باريس ​سان جيرمان​ وجماهير النادي في الفترة الأخيرة.



وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الخلاف قد بدأ خلال مباراة بوردو والتي فاز بها البي اس جي 4-3، حيث أبدت الجماهير غضبها من نجوم الفريق بعد الخسارة أمام دورتموند في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال بنتيجة 2-1.

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ووجهت الجماهير رسائل لنجوم الفريق:" خائفون من الفوز؟ ارتدوا ملابسكم".

الا ان مبابي رد عبر حسابه على "إنتسغرام:" الخوف من الفوز؟".

ووفقًا للتقرير فإن مبابي يشعر بأنه غير محبوب من قبل جماهير فريقه، التي تواجهه بغضب شديد لعلمها برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.