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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يريد نيمار... هدية لـ ميسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
بعد أشهر قليلة من إخفاقه في إعادة نيمار، يمكن لفريق برشلونة أن يجرب حظه مجددًا في الصيف المقبل بهدف إضفاء ابتسامة على ليونيل ميسي الذي يزداد عزلة على خط المواجهة للهجوم الكاتالوني.
في الصيف الماضي، فعل نيمار كل شيء لمغادرة باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة. ومع ذلك، لم يتمكن الناديان من الاتفاق على مبلغ التحويل. وبالتالي، بقي البرازيلي في باريس سان جيرمان حيث يعتزم التألق قبل حلول نهاية الموسم، وسيحاول ذلك ضد بوروسيا دورتموند في 11 آذار.
ويجب أن يقال إن نادي برشلونة يمر بفترة حساسة، لا سيما في قطاع الهجوم. والهزيمة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو (0-2) تدل أيضًا على هذه المشاكل.
ووفقًا لمعلومات "سبورت"، يمكن أن يعود برشلونة إلى نيمار في الصيف المقبل من أجل إرضاء نجمه وتقديم هدية لطيفة له في الصيف المقبل.
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