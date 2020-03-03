شكرا لقرائتكم الهوكى يطلب من الأولمبية متأخرات منحة لجنة التضامن الأوليمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى من اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب صرف مبلغ 30 ألف دورلا قيمة متأخرات منحة لجنة التضامن الأوليمبى المقدمة من الأولمبية الدولية.

وقال كمال في تصريح لـ "الخليج 365"، إنه غير منطقى أن يكون سبب عدم صرف باقى المتأخرات عدم تأهل المنتخب إلى الأولمبياد المقبلة طوكيو 2020، مشيرا إلى أنه قام بتسوية المبلغ .

و أشار كمال إلى أن الإتحاد يعانى خلال هذه الفترة من نقص في الموارد المالية التي يحتاجها الإتحاد لإعداد اللاعبين لبطولة أفريقيا للشباب المقرر اقامتها شهر سبتمبر المقبل و المؤهلة إلى كأس العالم .

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واعتذر الهوكى عن المشاركة فى منافسات الدور الثالث لسلسة اللقاءات المفتوحة للدورى العالمى المحدد لها شهر نوفمبر الماضى و التي كانت بمثابة الفرصة الأخيرة للتأهل ، وذلك في ظل صعوبة المنافسة فى ظل اللعب من أحد منتخبات ألمانيا أو أستراليا أو الهند.

وخسر منتخب مصر للهوكى في شهر أغسطس الماضى أمام نظيره الجنوب أفريقى بنتيجة 3/2 فى إطار ختام مواجهاته بالتصفيات الأفريقية فى جنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ليفشل فى التأهل إلى الدورة الأولمبية بطوكيو 2020.

وافتتح منتخب مصر للهوكى التصفيات بالفوز على زيمبابوى 6 /0 قبل أن يهزم كينيا 7 / 2 ويحقق الفوز على ناميبيا 6/1 و ثم الفوز على غانا 3 / 1 .

تنص اللوائح على تأهل منتخب واحد لأوليمبياد طوكيو 2020 ، وهو ما نجح منتخب جنوب أفريقيا فى حسمه بعد الفوز على مصر بنتيجة 3 / 2.