شكرا لقرائتكم إقالة مدرب كالياري الإيطالي لغياب الفوز 11 مباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أقال نادي كالياري الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، رولاندو ماران من منصب المدير الفني للفريق، لسوء النتائج بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي وإخفاق الفريق في تحقيق أي انتصار في 11 مباراة متتالية.
وحقق كالياري آخر انتصار في أوائل ديسمبر 2019 العام الماضي، وبعدها تعادل الفريق في 4 مباريات وخسر 7 مباريات في الدوري.
واستهل كالياري مشواره في الموسم الحالي بهزيمتين متتاليتين، ثم حقق صحوة بعدها شهدت 8 انتصارات و5 تعادلات، قبل أن تتراجع النتائج مجددا.
ويقبع كالياري في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الكالتيشو بفارق 10 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط و7 نقاط خلف أقرب المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي.
وحتى الآن لم يعلن كالياري عن المدرب الجديد الذي سيخلف ماران، الذي كان يقضي حاليا موسمه الثاني في تدريب الفريق.
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