شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: تم إرسال بطاقة حمدى النقاز لسودوفا بعد رفع اسمه من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت مصادر باتحاد الكرة، أنه تم إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق ، إلى ناديه الجديد سودوفا بطل ليتوانيا.

وأوضحت المصادر أنه تم إرسال البطاقة الدولية الأصلية الخاصة باللاعب إلى الاتحاد الليتوانى لكرة القدم وبالتالي ناديه الجديد، ولم يتم استخراج بطاقة مؤقتة له.

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وفسرت المصادر سبب إرسال البطاقة الدولية الأصلية إلى أن الزمالك رفع إسم حمدى النقاز من القائمة، وأصبح لاعبا حرا ، وبالتالي لا توجد أزمة في إرسال البطاقة الدولية له لأى ناد، بعكس الحالة في قضية محمود كهربا عندما رفض اتحاد الكرة إرسال بطاقته إلى أفيش البرتغالى حيث كان اللاعب قد هرب للبرتغال وكان مقيدا في الزمالك.

وكان حمدى النقاز قد هرب من الزمالك وأعلن فسخ تعاقده من جانب واحد، مما دفع مسئولو الأبيض لرفع إسمه من القائمة البيضاء ليتم قيد لاعب أخر بدلا منه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.