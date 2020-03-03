شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تونس لموجهة الترجى "صور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة الدولى عصر اليوم الثلاثاء، استعدادا للمغادرة إلى تونس، لمواجهة الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس.

وتنهى سلطات مطار القاهرة الدولى، إجراءات بعثة نادى الزمالك من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، حيث من المقرر مغادرتهم على متن رحلة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران المتجهة تونس.

جدير بالذكر، أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، أعلن عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الترجى التونسى، والتى ضمت كلا من: (محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحى فى حراسة المرمى)، و( محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم امام - أحمد عيد - محمد عبدالشافي) فى خط الدفاع (طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - محمد اوناجم - أشرف بن شرقى - شيكابالا - مصطفى فتحى - إسلام جابر - محمد عنتر) فى خط الوسط، ومصطفى محمد - كاسونجو فى خط الهجوم

وكان الزمالك قد وضع قدمًا فى نصف نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد أن حقق الفوز على الترجى بنتيجة 3-1 فى مباراة الذهاب التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، يوم الجمعة الماضي.

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