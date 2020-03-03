شكرا لقرائتكم أرتيتا سعيد بنجاح مغامرة "الشبّان" أمام بورتسموث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال أنه سعيد بمخاطرة إشراك اللاعبين الشبان في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما فاز 2-صفر على بورتسموث وبلغ دور الثمانية في المسابقة يوم الاثنين.

وأجرى أرتيتا تسعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام أولمبياكوس وخرجت من الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي، لكن أرسنال تفوق تماماً على بورتسموث وسجل بواسطة المدافع سوكراتيس باباستاثوبولوس والمهاجم إيدي نكتياه، ليضمن التقدم بالمسابقة المحلية.

وقال أرتيتا للصحافيين: أنا سعيد بهم كلهم وكان رد فعل اللاعبين الشبان رائعا. هم يستحقون الفرصة تماما... لا أعرف إن كان الأمر يمثل مخاطرة بإشراكهم في المسابقة لكن هم يستحقون المخاطرة، القدوم إلى هنا بسبعة لاعبين تحت 23 عاما والسيطرة التامة على المباراة أمر غير واقعي بعض الشيء.

وأكد أرتيتا استمرار تعافي مجموعة من اللاعبين الأساسيين بعد الهزيمة أمام أولمبياكوس من أجل الاستعداد لمواجهة وست هام يونايتد في الدوري الممتاز يوم السبت، إذ يحتل أرسنال المركز العاشر في الدوري المحلي ويبحث عن تحسين موقعه من أجل التأهل إلى بطولة أوروبية الموسم المقبل.