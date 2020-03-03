شكرا لقرائتكم يوفنتوس: منع جماهير ميلان من حضور مباراة الكأس بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أن مباراة العودة التي سيخوضها على ملعبه أمام ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا ستقام بدون حضور جمهور الفريق المنافس، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأوضح يوفنتوس أن سكان الأقاليم الأشد تضررا من انتشار فيروس كورونا وهي لومبارديا، الذي تقع به مدينة ميلان، وفينيتو وايمليا-رومانيا لن يتم السماح لهم بالذهاب إلى تورين، كما يسري الحظر أيضا على سكان أقاليم بيسارو وأوربينو وسافونا، حيث تشهد أعداد الإصابات ارتفاعا على نحو خاص.

وطالب يوفنتوس الجماهير التي ستحضر المباراة بالحضور مبكرا لإتاحة وقت أمام الإجراءات الرقابية اللازمة لفحص الهويات وأماكن الإقامة.

وأثار تغيير جدول المباريات في دوري الدرجة الأولى في إيطاليا استياء، حيث سيتعين على أندية شمال البلاد اللعب بدون جمهور، وأصدرت الحكومة الإيطالية الأحد مرسوما يقضي بعدم إقامة مباريات حتى الثامن من مارس الجاري بحضور جماهيري في المناطق المتضررة من انتشار مرض الالتهاب الرئوي الجديد كوفيد-19.